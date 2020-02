Konkurrenz für E-Roller

Der irische E-Roller-Anbieter Zeus wird seine Fahrzeuge zunächst nur in Heidelberg anbieten. Wie Sprecher Axel Thiemann vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte, plant das neugegründete Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Dublin ab Mitte, Ende April mit 400 Rollern in der Region auf den Markt zu gehen. Thiemann: „Zeus will zunächst in Heidelberg starten und danach schauen, ob eine Ausweitung nach Mannheim und Ludwigshafen sinnvoll ist.“

Über 1000 Scooter in der Region

Seit vergangenem Sommer sind in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen über 1000 E-Roller des deutschen Anbieters Tier zu haben – ausschließlich über eine App und zu vergleichsweise hohen Preisen. Ob der Konkurrenzanbieter günstigere Tarife ins Spiel bringt, ist derzeit unklar. Jedenfalls sollen nach Thiemanns Auskunft für Zeus genau die gleichen Regeln gelten wie für Tier – einschließlich der verabredeten Parkverbotszonen in den Innenstädten und der Verknüpfung des Angebots mit der VRN-Fahrplanauskunft.

Nahverkehrskunden mit Jahres- und Halbjahreskarten können die Scooter zu verbilligten Tarifen anmieten. Die Roller werden vom Anbieter über Nacht eingesammelt, neu aufgeladen und am Morgen wieder auf die Straße gebracht. lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020