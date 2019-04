Konsequenzen aus Missbrauchsskandal

Wunibald Müller im Recolletio-Haus in Münsterschwarzach. © dpa

Mit seiner Forderung nach Entmachtung der Bischöfe ist er bekanntgeworden: der Theologe und Psychotherapeut Wunibald Müller. Nun kommt er nach Mannheim. Heinz Wech, Vorsitzender der Bildungswerkleiter im Stadtdekanat, lädt dazu am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr ins Katholische Gemeindezentrum St. Clara, Stengelstraße 4, in Seckenheim ein. Das dortige Katholische Bildungswerk St. Aegidius fungiert als Veranstalter, auch wenn sich der Abend an Interessenten aus der gesamten Stadt wendet. „Was nach dem Missbrauchsskandal in der Kirche geschehen muss“ – darüber will Müller sprechen.

Vor mehr als 25 Jahren gründete er ein Haus, in dem kirchliche Mitarbeiter seelsorgerische und psychotherapeutische Hilfe bekommen: das Recollectio-Haus in Münsterschwarzach. Wunibald Müller fordert nun, die Bischöfe müssten der Opferperspektive absoluten Vorrang vor jeder Rücksichtnahme auf die Institution oder die Täter einräumen, und die Morallehre der Kirche über sexuelles Verhalten müsse mit Blick auf die Wirklichkeit der Menschen überarbeitet werden. pwr

