Konservatives Gewissen der Union in Mannheim

Anzeige

„Meinen letzten Termin hatte ich am Montag“, berichtet der Jubilar: „Es ging um die Einstellung eines Polizeidirektors.“ Am 30. Juni ist sein letzter Arbeitstag als Polizeibeamter, dann endet sein Berufsleben. Doch wer den engagierten Polizeigewerkschafter kennt, der ahnt, dass er dann wohl mit seinem politischen Ehrenamt für die CDU so richtig loslegt. Heute aber feiert Egon Manz erst einmal seinen 65. Geburtstag.

Geboren am 20. Juni 1953 in Oberhausen bei Karlsruhe, tritt der Jubilar nach der Mittleren Reife mit 18 Jahren in Lahr in die Bereitschaftspolizei ein. Vom Wachtmeister arbeitet er sich – über Spezialverwendungen in verschiedenen Bereichen von der Jugendkriminalität bis zum politischen Extremismus – zum Hauptkommissar hoch.

1993 beginnt sein Engagement in der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), deren Kreisvorsitzender er kurz darauf wird. In Mannheim lange im Schatten des im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) organisierten Mitbewerbers GdP (Gewerkschaft der Polizei), macht er sie zur stärksten Kraft der Uniformierten in der Quadratestadt – mit bald 900 statt anfangs 230 Mitgliedern.