„Konstruktiv und selbstkritisch sein“

Den Luisenpark haben sich Anne Charlotte Samland und Rüdiger Ernst als Treffpunkt mit dem „MM“ ausgesucht. Samland kommt an schönen Tagen häufig mit ihrer Familie in Mannheims grüne Lunge – wenn sie aus der Innenstadt ins Freie fliehen will. Während ihr Mann mit den beiden Töchtern einen Spielplatz ansteuert, ziehen Samland und Ernst die blauen Metallstühle in den Schatten. Jetzt wird über

...