Konstruktives auf Spinelli

„Das, was wir hier machen, ist morgen State of the Art“, übersetzt also neuester Stand der Dinge, freut sich Klaus-Jürgen Ammer von der städtischen Projektgruppe Konversion. Die Stadt hat am Samstag zu der Veranstaltung „Mobil auf Spinelli – Mobilität für alle im Quartier“ in die U-Halle auf der ehemaligen amerikanischen Spinelli-Kaserne zwischen Käfertal und Feudenheim eingeladen. Mit kurzen Vorträgen und Diskussionsrunden ging es an speziell eingerichteten Punkten um das Mobilitätskonzept, Parken, Fahren und Bewegen im Modellquartier, das Verkehrskonzept auf der geplanten Bundesgartenschau 2023 sowie um generelle Chancen und Risiken.

Weniger Besucher als erwartet

Mit 200 Besuchern hatten die Veranstalter gerechnet, letztlich dürften es nur etwas mehr als 100 gewesen sein. Das war wohl dem traumhaften Spätsommerwetter geschuldet, das viele Interessierte eher abhielt, sich am Samstagnachmittag über Mobilität auszutauschen. Und dennoch war letztlich genau das von Vorteil, wie Stefan Wammetsberger vom Ingenieurbüro für Verkehrswesen Leutwein & Co in seiner persönlichen Bilanz ausführte: „Es kamen viele Eindrücke an, es wurden vernünftige Diskussionen geführt.“ Der Verkehrsplaner sprach von einer „konstruktiven Mitarbeit“ der Interessierten an seinen Ausführungen: „Gerade weil es weniger Leute waren, war es heimelig und angenehm und nicht von oben herab sondern auf gleicher Höhe mit den Interessierten. Wir konnten direkt die Gedanken auszutauschen.“ Und noch etwas sprach er an: „Es war Samstagnachmittag, die Leute waren entspannt, sie kamen teilweise mit Familie und nicht etwa gestresst von der Arbeit.“

Die Veranstalter hatten mit Aktivitäten von Gegnern ihrer Planungen auf Spinelli gerechnet und daher am Eingang Zugangskontrollen durchgeführt. Doch der Sicherheitsdienst hatte außer routinemäßigen Taschenkontrollen nicht viel zu tun: Lediglich bei einigen Protestlern, die ihre Botschaft auf T-Shirts gedruckt hatten, waren Rückfragen mit den Veranstaltern nötig. Aber auch die durften letztlich rein. Drinnen mussten die Spielregeln der Veranstalter eingehalten werden: „Wir reden über Mobilität, nicht über die Feudenheimer Au“, hieß es – und auch Fragen zum Radschnellweg durften nicht gestellt werden. Genau das bemängelten die Kritiker: „Die wollen über Mobilität reden und verbieten die Diskussion zu einem Radweg.“

Es blieb friedlich und konstruktiv von beiden Seiten auch wenn die Organisatoren an einigen kritischen und „ketzerischen Fragen“, wie ein Gegner des Projektes sich ausdrückte, nicht vorbei kamen.

Einer der vorgestellten Punkte war das Parken: Ein Pkw-Stellplatz pro Wohnung ist Vorschrift, auf Spinelli wollen die Planer per Gemeinderatsbeschluss eine Quote von 0,8 durchsetzten, wie der Stadtplaner Jens Weisener erklärte: „Beim betreuten Wohnen und mit Studenten im Quartier reicht das aus.“ Doch statt Widerstand gab es Unterstützung von der Bevölkerung, die noch weniger Parkplätze im Quartier möchte und dafür mehr menschlichen Begegnungsraum. Nur, dass auf den am Samstag präsentierten Plänen nunmehr Tiefgaragen eingeplant waren, wo vorher noch keine vorgesehen waren, stieß auf Verwunderung.

Notfalls im Rollator

„Wir wohnen schon lange hier, wir haben schon erlebt, wie Spinelli gebaut wurde“, berichten Ute und Günter Nachtwey: „Wir haben 70 Jahre auf Stacheldraht und Panzer geschaut.“ Für sie ist Spinelli „ein reiner Gewinn“, die beiden Rentner leben bereits die Mobilität, die auf Spinelli gefordert wird: „Wir haben uns zwei E-Bikes gekauft und freuen uns schon, wenn wir in den neuen Park können, und wenn es mit dem Rollator ist.“

