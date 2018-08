Kontakt mit vielen Mitarbeitern

Das Telefon klingelt permanent, Redakteure holen ihre Post ab und Mitarbeiter legen ihre Krankmeldung vor. Bianca Baumann ist seit Februar die Leiterin des Zentralsekretariats des „Mannheimer Morgen“ („MM“) und für sieben Kolleginnen verantwortlich. Die gelernte Wirtschaftsfachwirtin gibt wichtige Informationen von der Chefredaktion an ihre Mitarbeiterinnen weiter und koordiniert den Dienstplan, damit das Sekretariat immer besetzt ist. Davor war Baumann Sekretärin in der Lokalredaktion.

Die 35-Jährige erledigt nicht nur klassische Sekretariatsarbeit, sondern hat auch Kontakt mit den Lesern des „MM“. Sie bereitet unter anderem die Leserbriefe vor und gibt sie an den Chefredakteur Dirk Lübke weiter. Der liest jede der etwa 2100 Zuschriften, die pro Jahr eingehen.

Für die kleinen Leser ist Bianca Baumann einmal in der Woche die Glücksfee: Sie lost die Gewinner der Rätsel auf der Kinderseite aus. „Viele, die mit einem Redakteur sprechen wollen, rufen bei mir an.“ Egal, ob die Anrufer eine interessante Geschichte auf Lager haben oder Beschwerden über Artikel loswerden möchten. Manchmal wenden sich auch Anrufer mit Einzelschicksalen an sie. Sie versucht zu helfen, kann manchmal aber nur an öffentliche Stellen wie die Verbraucherzentrale verweisen.

Die 35-Jährige ist die Schnittstelle zwischen Lesern und Redakteuren sowie zwischen ihnen und der Personalabteilung. Das ist es, was Bianca Baumann so viel Spaß macht: Sie kommt mit sehr vielen verschiedenen Personen in Kontakt – von den Vorgesetzten über die Redakteure bis hin zur Putzfrau.

Baumann stammt aus einer „MM“-Familie: Ihr Vater, ihr Bruder und ihre Mutter waren oder sind ebenfalls bei dem Unternehmen angestellt. Zuerst wollte sie nicht zum selben Arbeitgeber. Nun ist Baumann aber glücklich und kommt jeden Tag gerne zur Arbeit. ham

