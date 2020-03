Kontrolle aus der Luft

Der Energieversorger MVV kontrolliert das Dampf- und Fernwärmenetz in der Stadt und der Region. Wie das Unternehmen mitteilte, seien dafür – wie schon in der Vergangenheit – thermografische Messungen aus der Luft notwendig. Bis 22. März werde in zwei Nächten mit geeigneten Außentemperaturen ein mit einer Thermographie-Kamera ausgestattetes Spezialflugzeug das Stadtgebiet in einer Höhe von etwa 800 Metern zwischen etwa 22.30 und 3.30 Uhr überfliegen, um Auffälligkeiten im Netz und an Gebäudedächern zu ermitteln. Das Flugzeug sei besonders leise. Die Auswertung der Aufnahmen ist Grundlage für gezielte Pflege- und Wartungsarbeiten im Sommer. Die Bilder bilden gleichzeitig die Basis einer von MVV geplanten Wärmelandkarte für Mannheim. Eigentümer, die einer Darstellung ihrer Immobilie bzw. der Nutzung in der Wärmelandkarte widersprechen möchten, können sich per Mail an kontakt@mvv.de wenden. red/cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020