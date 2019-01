Kontrolle der Taschen

Beim Neujahrsempfang der Stadt am Sonntag im Rosengarten lohnt es sich, rechtzeitig zu kommen. Einlass ist ab 10 Uhr, ab da sind auch alle Infostände besetzt. Am Eingang wird es Kontrollen geben. Zwar habe man „keinerlei konkrete Hinweise auf eine Gefährdung“, so die Stadt, wolle aber dennoch für Sicherheit sorgen. Lebensmittel (Speisen und Getränke) sind am Eingang abzugeben, „es sei denn, es handelt sich um aus gesundheitlichen Gründen unerlässliche Produkte“, so die Stadt. Auch Waffen, waffenähnliche Gegenstände und jegliche Art von Feuerwerkskörpern dürfen nicht mitgenommen werden. Das Programm im Mozartsaal mit der Rede von Oberbürgermeister Peter Kurz beginnt um 11 Uhr. Die Festansprache hält Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das Kultur-, Sport und Jugendprogramm auf den Bühnen geht ab 13 Uhr los, um 13.33 Uhr beginnt mit dem Einmarsch in dem Musensaal die große Prunksitzung der Karnevalskommission. pwr

