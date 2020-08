Kontrollen gegen PS-Protzer - drei Fahrzeuge sichergestellt

Mannheim.Bei Kontrollen innerhalb der sogenannten PS-Protzer-Szene hat die Polizei in der Nacht auf Samstag in der Innenstadt drei Poser-Autos sichergestellt. Von 16 überprüften Fahrzeugen war bei sechs wegen technischer Veränderungen – unter anderem an den Abgasanlagen – die Betriebserlaubnis erloschen, teilten die Ermittler am Samstag mit.

Angezeigt wurden 14 Fahrer unter anderem wegen unnötigen Lärms, zu hoher Geschwindigkeit und anderen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. „Die Bilanz der vergangenen Nacht zeigt einmal mehr, dass auch in Mannheim nach wie vor die Maßnahmen der Ermittlungsgruppe Poser von hoher Bedeutung sind und auch künftig intensiv fortgesetzt werden - das selbstverständlich nicht nur am Wochenende“, sagt Polizeipräsident Andreas Stenger. „Den unzumutbaren Lärmpegel gilt es künftig durch weiter erhöhten Kontrolldruck gezielt zu einzudämmen.“



© Mannheimer Morgen, Sonntag, 23.08.2020