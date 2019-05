Kontrollen intensiviert

Insgesamt 36 Beamte der Polizeireviere Mannheim-Innenstadt und Mannheim-Neckarstadt haben am Montag an einer Schulung hinsichtlich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr teilgenommen. In der Zeit zwischen 16 und 23 Uhr wurden in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ in der Ludwig-Jolly-Straße in Höhe der Mittelstraße in beiden Fahrtrichtungen eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr durchgeführt.

Acht von 240 Personen im Rausch

Wie die Polizei berichtet, wurden dabei 200 Fahrzeuge und 240 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden acht Fahrzeugführer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. Gegen acht Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet. Auch weitere Verstöße wie Fahren ohne Fahrerlaubnis oder die Mitnahme von Kindern ohne entsprechende Kindersitze sowie Verstöße gegen die Verkehrsordnung wurden laut Polizei geahndet.

Durch die Fortbildung der Verkehrspolizisten und zunehmend auch Streifendienste sowie die Einrichtung einer Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ habe, so die Reviere, in den letzten Jahren zu einer Intensivierung bei der Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr geführt. Die Polizeistellen planen, die Schulungen und Kontrollen intensiv fortzusetzen. jeb

