Kontrolleure auf Streife in der City

Vor allem Fingerspitzengefühl ist in diesen Tagen gefragt, sagt Jessica Bauer vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt. Sie muss es wissen. Die 39 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag gemeinsam mit ihren beiden Kollegen Marcus Pauli und Christian Völker in den Quadraten unterwegs. Die drei Uniformierten kontrollieren, ob Geschäfte, Bars oder Eisdielen für die Gäste geschlossen sind. „Das finde ich auch gut. Das tun sie immerhin auch für die Gemeinschaft“, sagt Sinan Celik, der am Marktplatz ein Dönerlokal betreibt. Der Eingang ist versperrt. Speisen können nur an der Tür bestellt und von hungrigen und auf Abstand bedachten Besuchern mitgenommen werden. Das Gespräch zwischen Celik und den Mitarbeitern des Ordnungsamtes verläuft freundlich, die Uniformträger wirken zufrieden.

„Wir registrieren, dass die Regeln zunehmend Ernst genommen werden und sich die Leute an die Situation anpassen“, sagt Harald Born, der zuständige Abteilungsleiter des Mannheimer Ordnungsamtes. Das gelte auch für Gastwirte. Noch am Mittwoch hätten zwölf Betreiber von Lokalen in Mannheim gegen die Auflagen der Stadt verstoßen. Man habe einschreiten müssen. Am Donnerstag sei die Zahl schon auf acht gesunken. Uneinsichtige Leute gebe es immer, aber die „Masse der Menschen“ halte sich an die Regeln, fügt der 52 Jahre alte Leiter hinzu.

In den Quadraten, der Neckarstadt-West und der Schwetzingerstadt sind ihm zufolge Mitarbeiter des Ordnungsdienstes unterwegs, das gelte aber auch für die anderen Stadtteile. Eine genaue Zahl will er nicht nennen, da sich dies ändern könnte. Um die ungewohnte Situation zu bewältigen, gingen nun auch jene Kollegen mit auf Streife, die für gewöhnlich den ruhenden Verkehr überwachen. Würde eine Ausgehsperre erlassen, würden Polizisten mit auf Streife gehen, sagt Born.

Das Thermometer an einem Geschäft zeigt 18 Grad an diesem Freitagnachmittag an. Manche Passanten tragen weiße Handschuhe. Gesichtsmasken zum Schutz vor dem Virus sind keine Seltenheit mehr in der Mannheimer Fußgängerzone. Durch eine Scheibe ist zu beobachten, wie beispielsweise eine Friseurin eine solche Maske trägt, während sie einer Kundin die Haare schneidet. Sprechen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Menschen auf den Planken an und weisen sie auf unvorsichtiges Verhalten hin, fällt die Reaktion meist einsichtig und unaufgeregt aus. Zumindest an diesem Freitag. „Natürlich gibt es auch Menschen, die erst einmal unwirsch reagieren“, sagt Jessica Bauer. In solchen Fällen müsse man versuchen zu argumentieren und ruhig zu bleiben. „Wir verstehen, dass es etwa bei Gastronomen oftmals auch um Existenzängste geht. Das spüren wir ja auch“, sagt die Kontrolleurin. Deshalb versuche man, in ruhigem Ton für Akzeptanz zu sorgen. In diesen Tagen ist oftmals zu hören, dass vor allem junge Menschen sich angeblich im Sinne der geforderten sozialen Distanz nicht vernünftig verhielten. Welche Beobachtungen macht Jessica Bauer bei ihren Streifen durch die Stadt? „Aus meiner Sicht gibt es auch viele ältere Menschen, die sich unvernünftig verhalten.“

Treffen und Veranstaltungen von mehr als drei Menschen sind in der Stadt mittlerweile auch verboten. Darauf weisen Mitarbeiter des Amtes übrigens auch Hundebesitzer hin. In Bereichen, die nicht abgesperrt sind, darf mit dem Hund weiterhin Gassi gegangen werden. Wenn sich eine ernste Situation anbahnt, müssen die Mitarbeiter der Stadt die Polizei rufen, wie Marcus Pauli sagt. Bei dem Ordnungspolizisten ist das schwer vorstellbar, der 36 Jahre alte Mann hat die Figur eines Hünen. Die drei Uniformierten stehen am Paradeplatz und beobachten die Szenerie, als ein Passant hektisch auf Jessica Bauer zugeht. „Wo kann man denn noch Kopierpapier kaufen“, fragt er. Bauer empfiehlt ihm mehrere Geschäfte, schließlich wendet sich der Mann ab. Weg ist er und lässt Bauer zurück. „Das hatten wir so auch noch nicht“, sagt sie.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.03.2020