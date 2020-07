Konzeption Thema in der U-Halle

Unter dem Titel „Making of – Ausstellungskonzeption Buga 23“ stellen Kirsten Batzler, Lydia Frotscher und Ellen Oswald am Donnerstag, 30. Juli, 18 Uhr, die Ausstellungskonzeption für die Gartenschau bei einer öffentlichen Podiumsveranstaltung in der U-Halle des Spinelli-Geländes vor. Einen Schwerpunkt legen Frotscher und Oswald dabei auf die gärtnerischen Ausstellungen. Wegen der Corona-Pandemie ist nur eine beschränkte Teilnehmerzahl zugelassen, es gelten Hygiene-Vorschriften, Anmeldung unter buga2023@mannheim.de ist zwingend erforderlich. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.07.2020