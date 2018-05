Konzert des Richard-Wagner-Verbands in der Pfingstbergkirche

Anzeige

„Stipendiaten singen für Stipendiaten“: Der Richard Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz veranstaltet am Sonntag, 13. Mai, um 16.30 Uhr, in der Pfingstbergkirche (Waldblick 30) auf der Rheinau einen musikalischen Nachmittag zum Muttertag, mit vergnüglichen Melodien aus Oper und Operette. Die Stipendiaten besingen den Frühling, schwungvoll begleitet und umrahmt vom Palatinaklassik-Barockensemble. Ilya Lapich (Bild) ist einer der letztjährigen Stipendiaten und Mitglied des Internationalen Opernstudios des Nationaltheaters. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Pfingstbergkirche“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Karten zu 15 Euro gibt es auch vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse. tan (Bild: Deina Saulite )