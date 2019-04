Konzert für Notre-Dame

Die Kathedrale Notre Dame nach dem Brand. © dpa

Unter der Schirmherrschaft des französischen Honorarkonsuls Folker Zöller findet in der Christuskirche Mannheim am Sonntag, 12. Mai, um 19 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der zerstörten Kirche Notre Dame in Paris statt.

Veranstalter sind das evangelische und das katholische Bezirkskantorat Mannheim, an der Orgel spielen Mannheimer Organisten französische Meisterwerke aus vielen Jahrhunderten, darunter die beiden Bezirkskantoren Alexander Niehues und Professor Johannes Michel.

Die große berühmte Cavaille-Coll Orgel von Notre Dame hat den Brand wie durch ein Wunder überstanden, aber die Schäden sind noch nicht absehbar, auf jeden Fall befindet sich eine dicke Schicht Dreck und Ruß in der Orgel, wie der Titularorganist Olivier Latry heute in einem Rundschreiben an befreundete Organisten, darunter den Mannheimer Landeskantor Johannes Michel mitteilte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019