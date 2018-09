Konzert in Schlosskirche

Er probt wöchentlich in der Erlöserkirche auf dem Waldhof – und steht bei Auftritten in der ganzen Region häufig im Rampenlicht: der Gospelchor Joyful Voices. Bei einem Konzert am Samstag, 15. September, 18 Uhr, in der Schlosskirche Mannheim feiert die Gruppe, die seit August 2017 von Andreas Luca Beraldo geleitet wird, 20-jähriges Bestehen.

Weitere Auftritte

Die Sänger werden begleitet von einer Band, bei der Luca Beraldo ((Klavier) auf die Unterstützung von Peter Kraus (Gitarre), Volker Heiderich (Bass) und Alex Franken (Schlagzeug) zählen kann. Einlass ist ab 17 Uhr, der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Nach Auftritten am 21. und 22. September beim Gospelkirchentag in Karlsruhe kommt Joyful Voices unter anderem in die Gartenstadt – am Samstag, 27. Oktober, 19 Uhr, in der Gnadenkirche. Weitere Infos unter joyful-voices.org. bhr

