Konzert mit dem Ensemble „Spark“ in der Johanniskirche

Am Freitag, 29. Juni, feiert um 20 Uhr das Ensemble „Spark“ seine neueste CD-Veröffentlichung beim Label „Berlin Classics“ mit einem Release-Konzert in der Johanniskirche auf dem Lindenhof (Rheinaustraße). Erstmals präsentieren Andrea Ritter (Blockflöte), Daniel Koschitzki (Blockflöte/Melodica), Stefan Balázsovics (Violine/Viola), Victor Plumettaz (Violoncello) und Arseni Sadykov (Klavier) ihr Programm „On the Dancefloor“ mit Tanzmusik klassischer Meister. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Spark“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Tickets zu 20 Euro/16 Euro (ermäßigt) gibt’s auch unter www.allegra-online.de oder Tel. 0621/8 32 12 70 sowie in der Kalmit-Apotheke, Donnersbergstraße 9, und ab 16 Uhr an der Abendkasse. tan (Bild: Bartosch Salmanski)