Konzert mit Klassik und Jazz

Zu einem Abend von Klassik bis Jazz lädt die Mannheimer Abendakademie am Dienstag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr in ihren Saal in U 1 ein. Unter dem Motto „Best of Abendakademie“ geben fünf Künstlerinnen, die an der Abendakademie unterrichten, ein Konzert. Sie eint nicht nur die gemeinsame Liebe zur Musik, sondern auch, dass sie seit Beginn der Coronakrise im Lockdown sind. Flötistin Bianca Alecu, Viktoria Khaievska am Saxophon sowie die Sängerinnen Jeanette Giese, Iris Holzer und Sarah Sprenger sind mit dabei. Begleitet werden sie von Atsuko Kinoshita, Michael Reuter und Cécile Peralta am Piano. Karten kosten 12 Euro, keine Abendkasse. Weitere Infos unter Tel. 0621/1 07 61 50. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.07.2020