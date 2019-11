Konzert mit Klavier und Kontrabass

Zu einem eher ungewöhnlichen Konzert lädt die Musikbibliothek am Freitag, 22. November, um 19 Uhr in den Dalbergsaal des Dalberghauses in N 3, 4, ein. „Kontrabass trifft Klavier“ lautet das Motto des Abends. Kyung-A Glaser-Yu (Klavier) und Wolfgang Güntner (Kontrabass) präsentieren kammermusikalische Raritäten. In der seltenen Formation bieten die beiden dem Publikum ein Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Giovanni Bottesini, der als „Paganini des Kontrabasses“ gilt, Karl Ditters von Dittersdorf und Gabriel Fauré bis hin zur Tango-Legende Astor Piazzolla. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt 8 Euro. Informationen und Kartenreservierungen sind telefonisch möglich: 0621/2 93 89 00. red/lok

