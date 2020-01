Konzert mit mittelalterlichen und modernen Klängen

Mit mystischen Klängen verzaubern die acht Sänger von The Gregorian Voices am Montag, 20. Januar, ihr Publikum. Ab 19 Uhr steht die Gruppe in Feudenheim in der Kulturkirche Epiphanias auf der Bühne. Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe erklingen in dem Gotteshaus. Der Gesang lädt die Zuhörer ein, abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen.

Für das Konzert am Montag, 20. Januar, um 19 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter der Nummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Gregorian Voices“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden dann am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt.

