Konzert mit Überraschungen

Der Winter hat keine Chance mehr. So zumindest lautet das unumstößliche Fazit nach dem Benefizkonzert des Polizeimusikkorps zugunsten des Deutsch-amerikanischen Frauenarbeitskreises (DAFAK) in der mit mehr als 800 Zuhörern bis auf den letzten Platz besetzten Festhalle Baumhain im Luisenpark. Mit schmissigen Weisen ließen die Musiker dem rauen, kalten Gesellen keine Überlebenschance – davon überzeugte das Konzert unter der musikalischen Leitung von Dirigent Wolfgang Rothenheber auch den letzten Zuhörer. Dazu trug sicher auch die Blütenpracht des Luisenparks bei, an der die Zuhörer vorbeischlenderten – vergangenes Jahr waren die Besucher fast in die Halle geschlittert, wie DAFAK-Vorsitzende Doris Petereit bei der Begrüßung feststellte. Das Konzert selbst bot einige Überraschungen.

„Badner Lied“ zum Abschluss

Nach der amerikanischen und der deutschen Nationalhymne stiegen die Musiker mit dem Militärmarsch „Fanfare to common man“ von Aaron Copland ein. Es folgte das bekannteste Werk des britischen Komponisten Edward Elgar: „Pomp and Circumstance March No. 1“. Der weltbekannte Mittelteil „Land of Hope and Glory“ gilt als die wichtigste inoffizielle Hymne des Königreichs, erklärte Moderatorin Anja Leukert. Sie führte charmant durch den Nachmittag. Ein von Musiker Gerhard Liebich arrangiertes „Concerto“ aus Klängen von Piero Reverberi und John Miles riss die Zuhörer zu spontanem Beifall hin. „Highlights from Exodus“ und Jim Webbs „Mac Arthur Park“ läuteten eine kleine Pause ein.

Mit „The Olympic Spirit“, die Hymne zur Eröffnung der Sommerspiele 1988 in Seoul, begann der zweite Teil, dem Melodien aus dem Musical „König der Löwen“, folgten. Eine Überraschung der besonderen Art bot das Saxofonensemble. Oskar Jankowski, Wolfgang Hein, Arrangeur Claus Schleifenheimer, Matthias Klingler und Boris Pribosic ließen Lieder der Comedian Harmonists wieder aufleben.

Matthias Klingler bestand seine Premiere als Vizedirigent mit „All time favorites“ mit Bravur. Der Bergland-Walzer lud zum Schunkeln ein, ehe die „Gablonzer Perlen“ das Konzert beschlossen. „Ohne dieses Lied werden sie nicht entlassen“, kündigte Dirigent Rothenheber die Zugabe an. Stehend sangen alle gemeinsam das „Badner Lied“. Tradition muss eben sein.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019