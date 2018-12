Konzert zu Ehren des Taktgebers

Seit 50 Jahren dirigiert Diedrich Edinger verschiedene Chöre in der Region. Dieses einzigartige Jubiläum feierte die Chorgemeinschaft Dietrich Edinger mit einem unterhaltsamen Konzert auf hohem Niveau in dem bis auf den letzte Platz besetzten Musensaal des Rosengartens. Dabei wurde Dietrich Edinger vom Vorsitzenden des Kurpfälzer Chorverbandes, Jürgen Zink, mit der goldenen Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet.

Zink würdigte Edingers herausragende Verdienste als Dirigent, dem es anscheinend mühelos gelinge, sieben Chöre unter einen Hut zu bringen (siehe Infokasten): „Danke für 50 Jahre Laienchormusik auf hohem Niveau und Sympathieträger über Mannheim hinaus“, sagte er. Ulrich Mosemann, Vorsitzender der Chorvereinigung Käfertal, verband seinen Dank mit der Erinnerung an Chorauftritte an denkwürdigen Orten, darunter der Petersdom in Rom, der Stephansdom in Wien, der Salzburger Dom und die Pariser Kathedrale Notre-Dame.

Elan und Temperament

Für Dirigent Edinger war es Ehrensache, das Jubiläumskonzert mitzugestalten. Gewohnt hochkarätig war das Musikprogramm der Chor Gala, das die Sänger des MGV Frohsinn Friedrichsfeld, Sängerbund Seckenheim, MGV Liederhalle und Chorvereinigung Käfertal zusammen mit einem Orchester unter dem Motto „Ein Lied kann eine Brücke sein“ gestalteten. Mit viel Elan und Temperament führte Edinger die Chorgemeinschaft beim Ausflug in die Welt der Oper mit Albert Lortzings Chor der Schmiedegesellen und dem Gefangenenchor aus Verdis Nabucco zu musikalischen Höchstleistungen.

Danach führte die musikalische Reise mit dem Lied des Trienter Bergsteigerchors nach Italien. Weiter ging es mit einer schottischen Weise, der nicht zuletzt auch die junge Trompeterin Hannah Kassner Klang verlieh. Angekommen in Russland gab es sogar eine Uraufführung. Solist des Liedes „Die 12 Räuber“ war der ehemalige Weinheimer Oberbürgermeister Heiner Bernhard, der mit voluminösem Bass die altrussische Klosterlegende erzählte. Als Gäste gaben das 1. Weinheimer Mandolinenorchester und die Edinger-Chöre Ladenburg (Vocal-Ensemble und Konzertchor Lobdengau sowie der Feuerwehrchor der Stadt Ladenburg) ihre klingende Visitenkarte ab. Mit „Music“ von John Miles, „La Montara“ und einer mitreißenden „Danca Cubana“ begeisterte das Mandolinenorchester unter Leitung von Tanja Schmitt und Jürgen Hildenbrand.

Mit dem Chor der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg kehrte der „Abendfrieden“ ein: „Oh Herr welch ein Abend“ mit Solistin Jeannette Friedrich und „Oh happy day“ mit Solist Matthias Fischer. Die „Edinger-Chöre“ begannen mit einem Medley-Arrangement von Dietrich Edinger mit Solistin Jeanette Friedrich: „Va Pensiero“ (nach dem Gefangenenchor aus Nabucco in einer Version des italienischen Sängers Zucchero). Bei Hanne Hallers Lied „Für alle“ glänzten Manuela Göpfrich und Bianca Blümmel als Solistinnen, bei „Ride the chariot“ Matthias Fischer und bei „He’s got the whole world in his hand“ Jeannette Friedrich und Manuela Göpfrich.

Zum Titel „El Condor Pasa“ des Mandolinenorchesters schritt die mehr als 120-köpfige Chorgemeinschaft langsam und summend durch den abgedunkelten Saal auf die Bühne. Die Sänger begeisterten die Zuhörer unter anderem mit „Conquest of Paradise“ (Solistin Jeanette Friedrich) und mit klassischen Gospels.

Am Ende singen alle gemeinsam

Edingers Leidenschaft für die Musik übertrug sich ganz unmittelbar auf das Publikum, das begeistert mitklatschte. Auch die Solisten bekommen begeisterten Applaus und teilweise Jubelrufe: Neben Jeanette Friedrich war das Jürgen Zink, der außerdem als Moderator mit Charme und Witz durch das Programm führte. Beim Gospel „Amazing grace – Habt Dank ihr Freunde mein“ standen dann alle Akteure gemeinsam auf der Bühne. Als Dank für den langanhaltenden Applaus gab es als Zugabe noch zwei gemeinsame Lieder mit dem Publikum.

