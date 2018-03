Konzert zum Karfreitag in der Christuskirche

Anzeige

„Alte Musik spezial“, das gibt es wieder am Karfreitag, 30. März, 17 Uhr in der Christuskirche in der Oststadt. Vom Bach-Zeitgenossen Carl Heinrich Graun steht „Der Tod Jesu“ auf dem Programm, eines der populärsten Oratorien im 19. Jahrhundert. Als Solisten wirken Magdalene Harer, Andreas Wagner und Martin Risch mit. Es musiziert das neugegründete Ensemble Mannheim Vokal und das auf Alte Musik spezialisierte Ensemble Concerto Mannheim (Bild) auf historischen Instrumenten. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Christuskirche“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan