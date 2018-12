Konzertabend für Vollzeitromantiker

Im dritten Akademiekonzert am Montag und Dienstag, 17. und 18. Dezember, erklingen unter der Leitung von Antonello Manacorda – an seiner Seite: der amerikanische Pianist Shai Wosner (Bild) – Werke von Mendelssohn Bartholdy, Schumann und Tschaikowski. Ein Programm für Vollzeitromantiker, werben die Organisatoren. Jeweils um 20 Uhr beginnen die Konzerte im Mozartsaal des Rosengartens. Ein Einführungsgespräch findet ebenfalls dort um 19.15 Uhr statt. Für das Konzert am Dienstag (18.) verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Akademiekonzert“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Borggreve)

