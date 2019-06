Konzerte auf dem Goetheplatz sorgen für Ärger bei Anwohnern

Mannheim.Es ist 21.40 Uhr, als Sänger Lennart Saathoff mitten im Schlussapplaus nochmals zum Mikrofon greift, sich beim Publikum entschuldigt und erklärt, warum er und seine Band nicht weiterspielen: „Es gibt ganz böse Nachbarn hier.“ Marton Harvest hätten Donnerstagabend bei den Schill-Outs in der Arena vor dem Nationaltheater gern noch weitergespielt, auch das Publikum wollte noch mehr hören - doch nach etwas mehr als einer Stunde war das Konzert beendet.

„Der Veranstalter hatte uns schon vor dem Konzert gewarnt, dass es Probleme mit der Lautstärke gibt“, erklärte Saathoff nach dem Auftritt hinter der Bühne. Nur mit der Lautstärke hatten die drei Musiker kein Problem, ihre Musik war so wie die Schill-Outs im Programm der Schillertage angekündigt war: „In lauen Sommernächten sanften Klängen lauschen.“ Aber das Programmheft erwähnt auch Musik, die die „NTM-Arena zum Wackeln bringt“. Das schaffte am Tag zuvor die französische Band VoxLow mit ihrem Depressed Minimal Krautrock. Sehr zur Freude des Publikums.

Doch unter den Zuhörern befanden sich auch Gäste, die bei Open-Air-Veranstaltungen nicht gerngesehen sind: Die Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt waren wegen Ruhestörung gerufen worden. Drei Anwohner hätten sich beschwert. Und die Beschwerden seien berechtigt, wie einer der Beamten erklärte: „Wir haben mehr als 90 Dezibel gemessen: Das ist zu laut.“

Schon mehr als eine Woche laufen die Schillertage, und so lange läuft auch schon die Musik in der Arena. Mal etwas leiser, dann aber auch wieder richtig laut. Dem Standort am Friedrichsring und dem Lärm geschuldet bezeichnet ein geplagter Anwohner die Veranstaltungsreihe gegenüber dem „MM“ als „Rock am Ring“. Unerträglich und viel zu laut, „besonders die Bässe“.

Christian Holtzhauer, Schauspiel-Intendant am Nationaltheater und Organisator der Schillertage, hat dafür Verständnis: „Die Nachtruhe ist ein hohes Gut.“ Holtzhauer lobt die Zusammenarbeit mit den Ämtern, die Stadt sei bei der Erteilung der Genehmigungen hilfsbereit und entgegenkommend gewesen. Als Organisator hätten er und sein Team schon früh die Anwohner informiert und um Verständnis gebeten, dass es auch mal laut werden könne. „Wir haben die Anwohner eingeladen, nicht nur in die Arena, wir haben den Anwohnern sogar Freikarten für die Aufführungen der Schillertage angeboten“, sagt Holtzhauer. Musik dürfen die Künstler nur bis 22 Uhr machen, so die Auflage der Stadt. Daran halten sich die Veranstalter - auch wenn sie bei den Temperaturen gern weitermachen würden: „Schlafen kann man bei den Temperaturen ohnehin nicht“, so Holtzhauer.

Enttäuschte Besucher

Aber nicht nur Nachbarn stört die Musik. Auch dem Nationaltheater als Veranstalter der Schill-Outs ist die eigene Musik zu laut: „Beim Parsival haben die Wände gewackelt“, erzählt Holtzhauer. Aber nicht wegen des brüllenden Tenors auf der Bühne, sondern wegen des lautstarken Auftritts der kongolesischen Trommler und Sänger von Kokoko anlässlich der Eröffnung der Schillertage vergangene Woche. „Da hatten wir schon beim Soundcheck am Mittag gemerkt, dass wir ein Problem bekommen.“

Auch im Schauspielhaus stört die Konzertmusik von draußen, aufgrund der Hitze müssen die Türen offen bleiben, mit zusätzlichen Ventilatoren wird Frischluft in das Haus geblasen. Das führt zu Verschiebungen im Ablauf: Die Schill-Out Konzerte beginnen später. Nicht wie um 20 Uhr, wie im Programm angekündigt, sondern nach Vorstellungsende im Schauspiel oder in der Oper. VoxLow durften am Mittwoch erst um 21.30 Uhr mit ihrem Musikprogramm beginnen. Und nach einer halben Stunde war schon wieder Schluss: Die Nachtruhe muss eingehalten werden. „Für 30 Minuten Konzert sind die extra aus Paris hergefahren?“, bemerkte eine enttäuschte Besucherin nach dem Konzert. Sie ist nicht der einzige enttäuschte Gast, vielen anderen geht es ähnlich, wenn die Konzerte verspätet beginnen und um 22 Uhr schon wieder zu Ende sind. „Die haben beim Soundcheck länger gespielt als am Abend beim Konzert“, sagte ein anderer Besucher etwas angesäuert.

