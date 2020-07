Konzertreihe an der Orgel

Hier wird gespielt: Die Kleist-Orgel in der Jesuitenkirche. © Kathma.de

Mit einer Reihe von 30-minütigen Orgelkonzerten bietet die Kirchenmusik an der Jesuitenkirche (A 4, 3) ab Sonntag, 5. Juli, um 16.30 Uhr eine klangvolle Auszeit an. Unterschiedliche Organisten werden bis einschließlich 26. Juli immer sonntags eine Orgelvesper gestalten und so eine Auswahl an Werken für die „Königin der Instrumente“ interpretieren. Den Auftakt der Reihe gestaltet Martin Patzlaff aus Nister-Möhrendorf (Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz) mit Werken von Eugène Gigout, Charles Tournemire und Thomas Daniel Schlee.

Daran schließen sich am 12. Juli Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Cor Kee, Enrico Pasini, Pierre Cholley und Robert Prizeman an, die Frank Rieger aus Bräunlingen im Schwarzwald spielen wird. Am 19. Juli sitzt Hochschulprofessor, Dirigent und Konzertorganist Wolfram Koloseus am Spieltisch der Klais-Orgel der Jesuitenkirche. Er wird Max Regers Choralfantasie über „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (op. 52, 2) zum Besten geben, bevor Martin Geipel mit der Sopranistin Sabine Götz am 26. Juli zum 150. Geburtstag von Louis Vierne einige Werke des berühmten französische Notre-Dame-Organisten spielt. Alle Konzerte sind kostenfrei. Es gelten dieselben Hygieneregeln wie im Gottesdienst, die Platzzahl ist auf 90 Personen beschränkt. Bis zum Sitzplatz herrscht Maskenpflicht. red/lok

