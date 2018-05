Kopf des gefährlichen Tyrannosaurus zum Streicheln

Anzeige

Zwar endet die Ausstellung nach knapp einem Jahr, am 10. März – denn es sind Leihgaben. Aber der Schädel des Tyrannosaurus rex ist ein eigenes, Mannheimer Exponat und bleibt da. „Ein gigantischer Zuwachs für unsere Naturkunde-Sammlung“, freut sich Rosendahl über die etwa 26 Kilogramm schwere, 1,40 Meter lange Schädel-Kopie.

Ermöglicht hat das der Fördererkreis für die Reiss-Engelhorn-Museen, der die Kosten von 5000 Euro für den Abguss des Riesenkopfes trägt. „Die Unterstützung der Museumsarbeit ist das zentrale Anliegen des Fördererkreises“, so Vorsitzender Hans-Jürgen Buderer. Für die Mitmach-Ausstellung, engagiere sich der Verein besonders gerne, „da sie sich an Besucher jeden Alters richtet – Kinder, Familien und Erwachsene“, so Buderer. und nachdem der T-Rex-Schädel in der Schau „Einfach tierisch!“ seine Premiere erlebe, solle er danach dauerhaft ein Zuhause in den Reiss-Engelhorn-Museen finden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.05.2018