Kopf-Platzwunde nach Angriff

Zwei Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen 59-jähriger Mann in der Innenstadt angegriffen. Gegen 3.30 Uhr kam es, laut Polizeibericht, im Quadrat O 7 zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die beiden Männer auf den Geschädigten einschlugen und -traten. Die Täter flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Der 59-jährige Mann erlitt dabei eine Kopf-Platzwunde. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen beschrieben die beiden Tatverdächtigen als mitteleuropäisch aussehend, 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Sie sprachen Deutsch und trugen dunkle Kleidung. Einer hatte blonde, der andere schwarze Haare. Er wird außerdem als kräftiger beschrieben. Beide Männer machten einen alkoholisierten Eindruck. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Innenstadt unter Tel. 0621/1 25 80 zu melden. pol/cs

