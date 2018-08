Kopfstoß gegen einen Beamten

Anzeige

Erneut hat ein Festgenommener in Mannheim einen Polizisten angegriffen und verletzt. Wie das Präsidium und die Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, sitzt ein 20-Jähriger aus Guinea unter anderem deshalb jetzt in Untersuchungshaft.

Der Mann war demnach am Samstag gegen vier Uhr morgens im Quadrat N 3 von Polizeibeamten bei einem versuchten Fahrraddiebstahl beobachtet und vorläufig festgenommen worden. Auf dem Weg zum Revier wurde der Mann laut Polizei aggressiv und schrie herum. Während der Fahrt versuchte er zunächst, einen Beamten anzuspucken. Dann versetzte er ihm einen Kopfstoß, durch den der Polizist den Angaben zufolge leichte Verletzungen an der Schläfe erlitt.

Gericht erlässt Haftbefehl

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige in der Vergangenheit mit ähnlichen Delikten aufgefallen war – unter anderem mit einem Angriff auf Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl gegen den Mann, er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.