Kopfzerbrechen wegen Rheindamm

Die zweite Woche des Sommerrätsels dieser Zeitung hatte es in sich. Nach dem Auftakt mit dem Lösungswort Nationaltheaterzuschuss der ersten beiden Teile über Medizin und Filme in Mannheim, ging es im dritten Teil um putzige oder bullige Tiere sowie im vierten Teil um den Rheindamm. Vor allem letzterer sorgte für ordentlich Kopfzerbrechen bei den Ratefüchsen – wie einige E-Mails an die Redaktion bewiesen. Dennoch lösten die weit mehr als 1500 Rätselfreunde fast alle richtig: Technisches Rathaus suchten wir in der vergangenen Woche.

Im dritten Teil des Sommerrätsels lugte auf dem großen Bild ein Feldhamster aus seinem Loch. Dass Mannheim in Rettung und Erhalt dieser kleinen Tiere Vorreiter ist, wäre viel zu leicht gewesen. Vielmehr wurde nach dem Boesfeld gefragt, von dem 2004 die Mannheimer Nager verdrängt wurden. Putzig blieb das Tier bei der nächsten Frage: Wir suchten MrPokee, einen Igel, der bei dem sozialen Netzwerk Instagram 600 000 Fans hat – und damit sein Frauchen Talhita Girnus stolz macht. Sie lebt in Mannheim und studiert in Ludwigshafen.

Von Bresche bis Berme

Bei dem gesuchten Pinguin drehte sich die Frage um den Kriminalfall, der die Polizei im Februar 2017 beschäftigte. Der Pinguin mit der Nummer 53 aus dem Luisenpark war tot gefunden worden. Erfreulicher war da die Nachricht im September 2017, als ein neuer Bulle ins Bisongehege einzog, das im gesuchten Stadtteil Käfertal liegt. Um aggressive Nilgänse ging es in der letzten Frage des dritten Teils, die sich nicht nur am Vogelstangsee, sondern auch am Strandbad, unserer Antwort, aufhalten.

Der vierte Teil drehte sich um die Rheindammsanierung im Süden Mannheims, die immer wieder die Gemüter erhitzt – so auch die Frage, ob die Bäume gefällt werden müssen oder nicht. In jedem Fall lautet unsere Antwort auf die Frage nach dem Fachbegriff der Initiative: Ertüchtigung. Das gesuchte Druckwasser ist es dann, das auch bei einem intakten Rheindamm für nasse Füße sorgen könnte – egal, ob der Damm bei einem hohen Pegelstand hält oder nicht. Der unsichtbare Stahlkern, der den Damm noch sicherer machen kann, nennt sich indes Spundwand.

Die Bresche ist der Begriff, der ein Loch im Damm bezeichnet, das zu einem verheerenden Szenario mit extremer Überflutung führen würde. Die letzten Frage des vierten Teils drehte sich um die Berme, ein Fachausdruck im Wasserbau für einen flachen Streifen, der – etwa in einem Wassergraben oder Kanal – auch verhindert, dass Material nachrutscht.

