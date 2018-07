Kosmetikstudio: Tür zerstört

Anzeige

Unbekannte haben die Eingangstür eines Kosmetikstudios in der Neckarstadt zerstört und sind in die Ladenräume eingedrungen. Eine Anwohnerin hatte nach Polizeiangaben von gestern am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr laute Geräusche gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie einen geringen Bargeldbetrag mit. Laut Zeugen-Beschreibung haben die beiden dunkle, kurze Haare. Sie sind etwa 25 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Einer trug eine schwarze Hose. Die andere Person hatte einen dunklen Rucksack bei sich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarstadt, Tel.: 0621/33 01-0, in Verbindung zu setzen. pol