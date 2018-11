Kostbare Instrumente

Eine halbe Stunde in der Mittagspause ohne Eintritt mehr über das Schloss erfahren – das geht in der Reihe „Lieblingsstücke“ der Staatlichen Schlösser und Gärten immer am letzten Mittwoch des Monats. Am morgigen Mittwoch stehen um 12.30 Uhr gleich mehrere „Lieblingsstücke“ im Zentrum der beliebten kompakten Mittagsführung. Uta Coburger, für Mannheim zuständige Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten, sowie Matthias Kohl, Geigenbaumeister aus Heidelberg, präsentieren die historischen Streichinstrumente, die im 18. Jahrhundert in der Hofkapelle erklangen. Kurfürst Carl Theodor unterhielt eines der größten Orchester Europas an seinem Hof. 75 Musiker zählte die kurfürstliche Hofkapelle. Vier Violinen und eine Viola aus dieser kulturellen Glanzzeit der Kurpfalz sind als Leihgaben aus einer Privatsammlung im Schloss zu sehen. Die gut erhaltenen Instrumente wurden nachweislich in der kurpfälzischen Hofkapelle gespielt. Die Führung beginnt um 12.30 Uhr; der Eintritt ist frei, eine telefonische Voranmeldung (06221/65 88 80) ist erforderlich. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018