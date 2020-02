Kostbares im Zeughaus

Naschende Götter und glücksbringende Dämonen – das alles erleben die Teilnehmer einer Familien-Führung durch die Sonderausstellung „Javagold“ am Freitag, 28. Februar, in den Reiss-Engelhorn-Museen. Familien mit Kindern ab acht Jahren können um 15 Uhr auf eine faszinierende Reise in die indonesische Inselwelt gehen. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Zeughaus C 5. Dann können sie die kostbaren Figuren und Schmuckstücke aus Gold näher kennenlernen, die für die hinduistischen und buddhistischen Herrscher auf der Insel Java zwischen dem 7. und 15. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielten. Überall begegnen den Besuchern Tierdarstellungen, fantastische Wesen und aufwendige Blütenverzierungen. Die Motive erzählen spannende Geschichten – zum Beispiel vom Elefantengott Ganesha, der gerne Süßigkeiten nascht, oder vom Dämon Kala, der Unheil abwehren soll. pwr

