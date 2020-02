Kosten als Knackpunkt

Auf den ersten Blick mag das Modell wie ein etwas zu monumentaler Klotz am Straßenrand wirken. Aber die geplante Aufstockung des Apothekengebäudes im Klinikum macht schon Sinn. Wenn hierhin einige Institute umziehen, entsteht im Zentrum Platz für dringend benötigte Neubauten. Ohne die – das gilt als unstrittig – wird es kaum möglich sein, dass die Mannheimer Universitätsmedizin jemals wieder schwarze Zahlen schreibt. Die alten Gebäude sind großteils marode und generell viel zu weit auf dem Gelände verstreut. Die langen Wege sind nicht nur nervig für Patienten und Personal, sie kosten auch viel Zeit und Geld. Mit zentralen Neubauten lassen sich leichter Ressourcen bündeln, speziell in der Pflege.

So unumstritten dieser Befund ist, so erschreckend wirken die zu erwartenden Kosten. Die fürs Apothekengebäude vorgesehenen 35 Millionen Euro sind da nur ein Klacks. Während anfangs noch konkrete Summen (zuletzt 360 Millionen Euro) für das Gesamtprojekt genannt wurden, lässt die Geschäftsführung mittlerweile die Größenordnung offen. Das mag binnenstrategisch sinnvoll sein. In der Außendarstellung wirkt es schlicht feige.

Überhaupt ist in hohem Maße ärgerlich, wie sich Klinikum und Stadtspitze in Sachen Finanzen zuletzt öffentlich wegduckten und auf Anfrage nur bestätigten, was sich kaum mehr verheimlichen ließ. Damit wird auch Deutungshoheit verspielt, das Vakuum können vermeintliche Insider für gezielt Gestreutes nutzen. Und irgendwann gerät dann vielleicht die allgemeine Zustimmung zu diesem wichtigen Projekt ins Wanken. Das wäre bedauerlich. Und fatal fürs Klinikum.

