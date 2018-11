Kosten weit unterschritten

Bei einer Jazz-Vesper mit den Musikern Matthias Debus (Bass) und Claus Kiesselbach (Vibraphon) hat der Verein „Förderer von Epiphanias Feudenheim“ das Ende der Sanierungsarbeiten an der Epiphaniaskirche gefeiert. Innerhalb von 15 Monaten ist es den Förderern um ihren Vorsitzenden Werner Besier gelungen, die Betonfassade des denkmalgeschützen Baus von Albrecht Lange und Hans Mitzlaff (1910-1997) aus den 60er Jahren samt Glockenturm zu erneuern. Mit rund 600 000 Euro ist man bei einem Drittel der ursprünglich veranschlagten Sanierungskosten geblieben.

„Heute ist ein Tag des Dankes“, freute sich Pfarrerin Dorothee Löhr und richtete sich damit in erster Linie an Werner Besier, der „unermüdlich, zielstrebig und problemlösend“ die Sanierung des Epiphanias-Kirchenensembles und die Umwandlung zur Kulturkirche vorangetrieben habe. Im Namen des Förder- und Trägervereins dankte Harald Klüther vor allem der Horst- und Eva-Engelhardt-Stiftung, die mit einer Spende in Höhe von 1,2 Millionen Euro die Initialzündung zur Sanierung gegeben habe. Allein aus Veranstaltungserlösen und bürgerschaftlichen Spenden seien 60 000 Euro zusammengekommen. Das Landesamt für Denkmalpflege hatte die Maßnahmen mit insgesamt 95 500 Euro gefördert, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz war mit 40 000 Euro beteiligt. dir

