Kostenlose Blutzuckertests

Zum Weltdiabetestag am morgigen Mittwoch, 14. November, gibt es in der „Galerie der Innovationen“ vom Stadtmarketing auf dem Alten Meßplatz eine besondere Veranstaltung. Von 12 bis 16 Uhr bietet Roche in seinem Container an, kostenlos den Blutzuckerwert der Besucher zu messen. Experten vermitteln zudem Wissenswertes über Diabetes und die Therapie-Lösungen von Roche Diabetes Care. Eine Ernährungsberaterin gibt Tipps für eine gesunde Ernährung. Noch bis zum 5. Dezember präsentiert das Stadtmarketing mit der „Galerie der Innovationen“ Produkte, Entwicklungen und Ideen aus Kultur, Technik und Gesellschaft in Seecontainern, von zehn Mannheimer Fotografen künstlerisch in Szene gesetzt. Roche ist dort vertreten, weil es ein System entwickelt hat, das Diabetikern den Alltag erleichtert. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018