Kostenloser Vortrag über den Konsum

Konsum ist ein wichtiger Aspekt der Gesellschaft geworden. Aber wie kam es dazu, dass wir heute mit einer derart großen Menge an Dingen leben, und wie hat das den Lauf der Geschichte verändert? Frank Trentmann, Historiker am Birkbeck College der Universität London, geht dem am Dienstag, 2. Juni, um 19.30 Uhr in einem kostenlosen Online-Vortrag mit dem Titel „Herrschaft der Dinge“ bei der Abendakademie nach. Von der italienischen Renaissance bis hin zur globalisierten Wirtschaft der Gegenwart entwirft er laut Ankündigung eine weltumspannende Alltags- und Wirtschaftsgeschichte, die den Blick aber ebenso auf die Herausforderungen der Zukunft lenkt. Trentmann schneidet Themen wie Überfluss, Klimawandel und Turbokapitalismus an.

Eine Anmeldung für den Kurs mit der Nummer V101003 bei der Abendakademie ist erforderlich (Tel. 0621/1 07 60).

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020