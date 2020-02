Kostenloses Konzert für Familien

„Kinder, bringt eure Eltern mit!“: So laden die Mannheimer Philharmoniker alle Kinder ein, mit Eltern oder Großeltern das Bildungskonzert am Freitag, 28. Februar um 11 Uhr im Rosengarten zu besuchen. Die Kinderkonzerte des Orchesters wollen den Nachwuchs an den Zauber der Musik heranführen, zum Mitmachen, aber auch zum Stillwerden und Zuhören bringen. Diese unterhaltsamen 45 Minuten werden für Kinder im Grundschulalter konzipiert. Auch Gruppen und Vereine sind willkommen. Dank der Unterstützung von Manfred Fuchs, der Wüstenrot Stiftung, der Heinrich-Vetter-Stiftung, der Karin und Carl-Heinrich Esser Stiftung, der Dieter Schwarz Stiftung sowie des Rosengartens können die Mannheimer Philharmoniker die Konzerte kostenlos anbieten.

Anmeldung unter der E-Mail-Adresse bildung@mannheimer-philharmoniker.de.

