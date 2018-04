Anzeige

Gemeinsam Yoga machen oder den Rücken trainieren: In der kommenden Woche startet die Aktion „Sport im Park“ in die vierte Saison: Vom 23. April bis zum 29. September 2018 haben alle Sportbegeisterten und die, die es noch werden wollen, wieder die Möglichkeit, die vielen verschiedenen Angebote der Stadt Mannheim wahrzunehmen. Sport im Park ist ein offenes, kostenloses und unverbindliches Bewegungsangebot, das teilt der Fachbereich jetzt mit.

Dabei werde das Angebot in diesem Jahr noch um weitere Programmpunkte erweitert. Zu den bereits aus den vergangenen Jahren bekannten regelmäßigen Disziplinen Zumba, Yoga, Body Fit, Qigong, Rücken Fit und dem Sunday Circle kommen drei neue hinzu: Nordic Walking, buggyFit und das Programm „Fit in den Tag“.

Programm Zumba, Yoga, Body Fit, Qigong, Rücken Fit: montags bis freitags je 19 bis 20 Uhr, Unterer Luisenpark. Sunday Circle: sonntags 10 bis 11 Uhr, Carl-Benz-Stadion Nordic Walking: mittwochs 10 bis 11.30 Uhr, Käfertaler Wald buggyFit: donnerstags 10 bis 11 Uhr, Waldpark. Fit in den Tag: freitags 9 bis 10 Uhr, Carl-Benz-Stadion.

Beim Ausdauersport Nordic Walking wird im schnellen Gehen durch den Einsatz von Stöcken zusätzlich die Oberkörpermuskulatur beansprucht. BuggyFit wendet sich dagegen speziell an Frauen nach der Schwangerschaft und soll durch Powerwalking, Rückentraining und Stretching den Körper in Form bringen. Das Angebot sei so konzipiert, dass der Kinderwagen als Trainingsgerät fungiert und man so mit seinem Kind trainieren kann. Ebenfalls neu ist „Fit in den Tag“ , ein gesundheitsförderndes Angebot für den ganzen Körper.