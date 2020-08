Kostenloses Trinkwasser bleibt Thema

Die FDP drängt, den freien Zugang zu Trinkwasser im Stadtgebiet endlich umsetzen und den Gesundheitsschutz vor dem Hintergrund des Klimawandels ernst zu nehmen. Verwaltung und Oberbürgermeister hätten dem Gemeinderat zugesagt, zügig mit der MVV ins Gespräch zu kommen, um an öffentlichen Plätzen Trinkwasserspender aufzustellen sowie in öffentlichen Gebäuden Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Bisher sei aber wenig passiert, sagt die Fraktionsvorsitzende Birgit Reinemund: „Wir sind schon enttäuscht, dass die Verwaltung es bis in den Sommer hinein nicht geschafft hat, bei diesem wichtigen Thema in die Pötte zu kommen.“ Deshalb will die FDP/MfM Fraktion jetzt von der Verwaltung wissen, wie der Sachstand ist und wie viele Standorte geplant seien. Kostenfreier, einfacher Zugang zu Trinkwasser für alle sei ein wesentlicher Baustein zur Abmilderung der Klimafolgen.

Maßnahme zur Vorsorge

Kathrin Kölbl, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion ergänzt dazu: Es sei sicher richtig, zuerst die hoch frequentierten öffentlichen Plätze in der Innenstadt in den Blick zu nehmen. Doch auch die Stadtteile und Vororte müssten angemessen ausgestattet werden. Die FDP werde an dem Thema dranbleiben. „Eine gute Trinkwasserversorgung mit öffentlich zugänglichen Spendern ist eine wesentliche Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge für die gesamte Bevölkerung“, so Kölbl abschließend. aph/red

