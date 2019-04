Kräftezehrende Alpentour für einen guten Zweck

„Eine Schnapsidee“ – so der erste Gedanke von Pascal Dieffenbach. „Wir haben ihn erst belächelt“, gesteht Manuel Schmidt mit Blick auf Konstantin Braun. Doch das ist vorbei. Nun bilden die drei Männer der Mannheimer Berufsfeuerwehr ein eingeschworenes, kraftvolles Trio. Heute in 100 Tagen wollen sie zu einer ungewöhnlichen Tour starten, die Alpen in kompletter Feuerwehr-Einsatzkleidung

...