Kräne bewegen Container wie Legosteine

Es ist laut. Gleich mehrere LKW brettern über das Contargo-Gelände im Handelshafen, es klappert und scheppert, als sie über die Schienen für die Güterzüge fahren. Zwischen den Wagen laufen Männer in orangenen und gelben Warnwesten umher, über ihren Köpfen rattern in regelmäßigem Takt die Straßenbahnen über die Hochstraße Nord. Ein paar Meter weiter stehen dutzende Lastwagen in einer Schlange, einige haben einen Container geladen, andere nicht. Nach und nach rücken sie zu einem der Verladekräne vor, die die bunten Container durch die Luft heben, als ob es Legosteine wären. Warum welcher Container wo abgestellt wird, ist von außen unmöglich zu verstehen, insgesamt wirkt das Treiben wie ein riesiges Durcheinander.

Contarga-Containerwelt Auf 110 000 Quadratmetern schlägt die Contargo Rhein-Neckar in Mannheim Container um, hinzu kommt ein Standort in Ludwigshafen. Die bunten Stahlquader werden zwischen LKW, Schiffen und Zügen hin- und her geladen und in die Seehäfen an der Küste gebracht. Jeweils rund 85 Personen arbeiten in Mannheim und Ludwigshafen. Wichtiger Auftraggeber ist die BASF, die auf dem Areal unter anderem chemische Stoffe umschlägt. Gut 85 Prozent der Container kommen leer in Mannheim an und fahren voll wieder ab. Gearbeitet wird rund um die Uhr in Schichten, von Montags um vier Uhr bis teilweise Samstagnacht. cvs

Gelände mehrfach erweitert

Mitten in alldem steht Andreas Roer. Ruhig erklärt er, was auf dem Gelände vorgeht. Er ist Managing Director für das Unternehmen an den Standorten Ludwigshafen und Mannheim, also quasi Geschäftsführer. Ihm lauschen gespannt 25 Personen, die am Tag der Logistik über das Gelände der Firma geführt werden. „1968 hat man den ersten Container in Mannheim bewegt, damals waren 14 000 Quadratmeter dafür vorgesehen“, erklärt Roer. Sehr schnell reichte die Fläche nicht mehr aus, das Areal wurde vier Mal erweitert. „Heute bewirtschaften wir 110 000 Quadratmeter“, so Roer. Die letzten 20 000 sowie zwei neue Kräne wurden erst im Herbst 2017 eingeweiht.

Die Contargo macht Mannheim noch vor Duisburg zum größten Binnenhandelshafen Europas, zumindest was das Gewicht der umgeschlagenen Container angeht. Insgesamt 250 000 Stück wurden 2017 bewegt. Darin fast alles, was man im Laden um die Ecke kaufen kann. Hauptaufgabe ist es, die Container auf die richtigen Fahrzeuge zu verteilen, die sie dann zu den großen Seehäfen Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen oder Rotterdam bringt. Das Besondere in Mannheim: Hier können sowohl Züge als auch Schiffe und LKW mit den gleichen Kränen be- und entladen werden.