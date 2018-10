Kraftvolle Melancholie

Sie nennen sich Flourishless – schnörkellos. Und genau so klingt es auch. Am Freitag durften Paul Gerlinger und Phillip Valentin die neue Konzertreihe „Jazz im Quadrat – Hautnah“ eröffnen, die vom „Mannheimer Morgen“ zusammen mit dem Musikclub Ella & Louis ausgerichtet wird und junge Talente präsentiert. Das Duo hat sich in einer Abstimmung im Morgenweb, dem Internet-Auftritt des „MM“, gegen Sarah & The Gang und Sofia Stark durchgesetzt.

Flourishless sind Minimalisten, wenn es um die Besetzung geht. Schnörkellos eben. Paul Gerlinger spielt Gitarre, Phillip Valentin trommelt auf der Yambú, die klanglich der Cajón ähnelt. Mehr nicht. Ein so sparsames Instrumentarium ist mutig und funktioniert nur mit außergewöhnlichen Stimmen. Und die haben sie: Besonders markant ist Gerlingers tiefe, raue Stimme, die so viel älter klingt, als er ist – gerade mal Anfang zwanzig. Mit der Ergänzung durch Valentins klaren, hohen Gesang erreicht das Duo einen unheimlich vollen Sound. Hier fehlt nichts, im Gegenteil: Jede weitere Stimme, jedes weitere Instrument würde die Intimität stören, die zwischen Musikern und Publikum entsteht und für die der neue Musikclub mit seiner Wohnzimmer-Atmosphäre der ideale Ort ist.

Die Songs sind überwiegend melancholisch, teilweise sogar tieftraurig. „Ich verarbeite in meinen Liedern Dinge, die mich beschäftigen. Ich kann nur schreiben, wenn es mir nicht so gut geht“, sagt Songwriter Gerlinger im Interview, das Georg Spindler mit den Musikern auf der Bühne führt. Einmal angefangen, sind die Stücke meistens innerhalb einer Stunde fertig. „Ich sorge dann dafür, dass sie am Ende auch gut klingen“, ergänzt Phillip Valentin schmunzelnd.

Der erste Song, „Blue“, beginnt mit einem bluesigen Gitarren-Pattern, unterstützt von Valentin an der Melodica (ausnahmsweise). Die rhythmische Begleitung ist bezeichnend für Flourishless, in der auch und gerade Pausen so viel Gewicht haben. Und dann kracht Gerlingers Stimme ungebremst ins Herz. Es ist nicht unbedingt die Rauheit, die so berührt, sondern die Verletzlichkeit, die aus ihr klingt. Der besondere Sound, der hörbar ist, wenn ein Musiker seine eigenen Texte, seine eigene Musik singt, sich verwundbar macht.

Ihren Stil beschreibt Phillip Valentin als „Singer/Songwriter-Pop-Blues“. Das trifft es ziemlich genau, wenn auch der Blues als Grundgefühl dominiert: Melancholie, mit dem Hauch einer Hoffnung, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. In den überwiegend englischen Texten geht es meistens um (gescheiterte) Beziehungen – zu einem anderen Menschen, zur Welt, zu sich selbst. Bei allem Tiefsinn zeugen die Songs von Kraft und Vitalität, was nicht zuletzt Valentins Percussion zu verdanken ist, die der Musik den nötigen Drive verleiht, damit sie nicht ins Depressive abgleitet. kako

