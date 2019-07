Kraftvoller Weg in den Beruf

Zwei Jahre ist es her: Leonard Deike machte an der IGMH sein Abi – und wollte danach eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker beginnen. „Am Anfang war es mir ein bisschen peinlich, das zu erzählen“, blickt er im Gespräch mit dieser Zeitung zurück: „Ich hatte ein mulmiges Gefühl.“ Eine Lehre – das sei unter den Gleichaltrigen „ein bisschen in Verruf geraten“. Und so sei er „müde belächelt“ worden.

Zwei Jahre später: Von mulmigem Gefühl ist keine Rede mehr – im Gegenteil. Der 21-Jährige trifft gelegentlich frühere Mitschüler, „die noch immer nicht wissen, was sie machen sollen“. Es gebe „so manche, die mich beneiden“. Deike hat seine Ausbildung bald hinter sich, der nächste Schritt ist die Vorbereitung auf die Meisterprüfung an der Heinrich-Lanz-Schule I (HLS I).

Dreieinhalb Jahre nach dem Abi könnte Deike, der beim Audizentrum Mannheim lernt, sich selbstständig machen. Oder aber studieren. Das hat er auch vor – er möchte sich auf alternative Antriebe und E-Mobilität spezialisieren und die Entwicklung neuer Techniken vorantreiben.

„Mit dem Abi auf der Überholspur“: So nennt sich das Programm, das die HLS I seit sechs Jahren anbietet. Abiturienten machen eine um ein Jahr verkürzte Lehre und können nach dreieinhalb (statt fünf) Jahren den Meistertitel erwerben. Rund zwölf bis 15 junge Erwachsene schlagen diesen Weg Jahr für Jahr ein, berichtet Otmar Drackert, Fachberater für fahrzeugtechnische Berufe am Regierungspräsidium und abgeordnet an die HLS I. „Es ist noch niemand durchgefallen“, berichtet er.

Viele Absolventen blieben außerdem in den Betrieben, in denen sie gelernt hätten. Das hat auch Ferdinand Hack vor. Der 17-Jährige, der vor einem Jahr sein Abitur am Lessing-Gymnasium geschafft hat und bei Staiger Nutzfahrzeuge in Bruchsal lernt, „möchte erst einmal als Meister weiterarbeiten und Erfahrungen sammeln“. Schließlich gebe es „viel zu lernen über das hinaus, was man während der Ausbildung macht“, vor allem bei Lkw: „Das ist mehr meins, weil man, anders als bei modernen Pkw mehr repariert als austauscht.“

Die Betriebe sind vom „Überholspur“-Konzept angetan. „Die mehrjährigen Erfahrungen mit unseren Abi-Azubis sind durchweg positiv“, sagt Manfred Brenner, Geschäftsführer der Brenner GmbH in Mannheim. Rainer Eberhahn, Serviceleiter der Iveco Süd-West GmbH, schätzt an den Abiturienten das „abstrakte Vorstellungsvermögen für elektrische Systemtechniken“.

Manchmal zu abstrakt, lacht der 17-Jährige. Wenn es um die Lösung eines Problems gehe, „denkt man manchmal zu kompliziert“. Kein Problem, meint Eberhahn: „Wir haben mit Abi-Schülern gute Erfahrungen gemacht“.

Das Handwerkliche wurde Deike und Hack nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Zwar hatte der 21-Jährige „früher ein bisschen an Autos rumgebastelt“ – und Ferdinand Hack seinem Onkel schon mal beim Reifenwechsel geholfen. Aber beide sind der Meinung, dass es in allgemeinen Gymnasien „kaum handwerkliche Berührungspunkte“ gibt. Deshalb war der Deike sich „am Anfang nicht so sicher“, ob er das Richtige macht.

„Immer ehrlich, immer frei raus“

Das hat sich grundlegend geändert, er steht fest im Berufsleben. Gerade im Umgang mit älteren Kollegen „entwickelt man sich persönlich unheimlich weiter“, sagt Leonard Deike. An den mitunter ruppigen Umgangston gewöhne man sich: „Immer ehrlich, immer frei raus.“ Oder, wie Hack es ausdrückt: „Wenn man Fehler macht, ist die Reaktion darauf nicht so pädagogisch.“

Große Vorteile sieht der 21-Jährige beim Start ins Studium. Dort komme das Basiswissen oft zu kurz. Aber nach der Ausbildung „habe ich die Bauteile, über die man theoretisch redet, schon mal in der Hand gehabt“. Auch in seiner Freizeit greift er gerne zum Werkzeug: Das legendäre DDR-Kleinkraftrad „Schwalbe“ will er umbauen und mit Elektroantrieb ausrüsten. Und Ferdinand Hack? „Wenn ich Geselle bin, möchte ich Oldtimer kaufen und umbauen, zum Beispiel einen BMW E 30.“

