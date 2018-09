Krankenhausexperte Boris Augurzky: „Jemanden zu finden, dauert“

Mannheim.Herr Professor Dr. Augurzky, Führungspositionen an den Kliniken in Freiburg und Frankfurt stehen seit längerem offen. Ist das typisch für die Situation am Krankenhausmarkt?

Boris Augurzky: Ja. Der Auswahlprozess dauert durchaus lange. Und wenn jemand Passendes gefunden wurde, kann es immer noch vorkommen, dass derjenige wieder abspringt. Dann beginnt der

...