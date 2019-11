Kranzverkauf für guten Zweck

Mit viel Einfallsreichtum gestaltete Adventsgestecke, kreativ entworfene Weihnachtsgestecke, üppig mit Tannengrün geschmückte bunte Türkränze oder Mooskugeln – das alles gibt es am Sonntag, 24. November, von 11 bis 14 Uhr, bei Familie Kost in der Hornisgrindestraße 8 auf dem Lindenhof. Dorthin lädt der Inner Wheel Club (IWC) zum Benefiz-Adventsverkauf ein. Zudem bietet er Glühwein, Kaffee und kleine Köstlichkeiten. Die Damen des Mannheimer Clubs der weltweit größten Frauen-Service-Organisation kreieren bereits im neunten Jahr Weihnachtsdekorationen und verkaufen sie zugunsten von sozialen Projekten, darunter Frauenhaus, Mädchennotruf, Kinderschutzbund, Trauercafé sowie erstmals „Das andere Schulzimmer“, das Menschen ohne Schulabschluss auf dem Waldhof hilft. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019