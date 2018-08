Kreativ ausgedrückt

Anzeige

Das Auto und das Fahrrad: Vieles, was seit Jahrzehnten unser Leben bestimmt, wurde in Mannheim erfunden. Nun ist Fortbewegung eine wichtige Angelegenheit, aber seien wir doch ehrlich: Warum wollen wir uns eigentlich fortbewegen? Wie diese Seite zeigt, gibt es in Mannheim doch eine Menge Köstlichkeiten, und die, um die es hier geht, die wurde ebenfalls in Mannheim erfunden: Spaghetti-Eis, das erstmals 1969 auf einem Teller landete. Ein Mannheimer mit italienischen Wurzeln drückte durch eine Spätzlepresse Vanilleeis – und es sah aus wie ein Teller Spaghetti. Der Mannheimer experimentierte, nahm anderes Eis, kühlte die Presse, nahm Erdbeersoße und Kokosraspeln dazu – die Geschichte ist bekannt, genauso wie das Eis, das nie patentrechtlich geschützt wurde und das so bald ganz Deutschland eroberte. Und nun die Frage, die jeder Mannheimer beantworten können muss: Wer hat’s erfunden? Gesucht ist der Nachname.