Kreative Choreografien

Die Jugendförderung der Stadt veranstaltet „Tanz an Schulen“ am Freitag, 22. Juni, ab 17 Uhr an der Maria-Montessori-Schule in Kooperation mit der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule. „Es ist das zweite Tanzfestival im Rahmen dieses Förderprogramms“, so gestern die Mitteilung aus dem Rathaus. Das Bühnenprogramm startet um 17.30 Uhr auf dem Herschelplatz und Schulhof der Maria-Montessori-Schule, U2, 5-7. Der Eintritt ist frei. Besucher können sich auf kreative Choreographien, hippe Tanzgruppen, coole Tanztrainer und ein Rahmenprogramm mit Tombola freuen. „Tanz an Schulen“ ist ein Förderprogramm für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10, das bereits seit einigen Jahren angeboten wird. red

Info: Infos unter: www.majo.de/ kinderundjugendbildung