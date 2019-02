Kreative Familien sind gefragt

Die Stadtbibliothek Mannheim lädt alle interessierten Familien zum zweiten „Makerday“ ein. Am Samstag, 23. Februar, von 15 Uhr bis 18 Uhr, können Eltern und Kinder (zwischen sechs und zwölf Jahren) in den Räumen der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus (N 3, 4) an zehn verschiedenen Stationen kreativ werden. „Alles dreht sich an diesem Tag rund ums Thema Spielen“, teilt die Stadtbibliothek mit. Teilnehmer können einen Tischkicker und eine Murmelbahn bauen oder Spielfiguren für ein Computerspiel entwerfen. Unterstützt wird das Bibliotheksteam vom Verein SpieleMa e.V. und vom Duo „Die Bastler“. Der Eintritt für die ganze Familie kostet fünf Euro, bei Vorlage des Gutscheins aus dem Mannheimer Familienpass ist der Eintritt frei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Bibliothek um Anmeldung (Telefon 0621/293-8925 oder E-Mail an stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de). baum

