Kreativen Ausweg gefunden

Es gibt da dieses Sprichwort, diesen Kalenderspruch: „Wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade draus.“ An ihn muss Nadine Ajsin manchmal denken, wenn sie zurückblickt: Es war zum Jahreswechsel 2016/2017, als es der Neckarauerin immer schlechter ging. Immer dann, wenn sie zu Hause war, fühlte sich die Studentin matt und krank, war ihr schwindelig. Doch kein Arzt konnte die Ursache für ihre Beschwerden finden.

Nadine Ajsin verzweifelte zunehmend. Und googelte: Über die Internetsuchmaschine stieß sie endlich auf einen möglichen Grund. Sie rief Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr – und die Fachleute bestätigten, was die Neckarauerin inzwischen vermutete: Aus der Heizung trat Kohlenmonoxid in die Wohnung ein. „Ich habe viel Glück gehabt“, sagt die 34-Jährige – allerdings ist sie seitdem chronisch krank, reagiert stark auf Chemikalien und Duftstoffe.

Werke auf Keramikplatten

Nadine Ajsin studiert Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg: Kunst, Deutsch und Sozialwissenschaften. Bereits im Kindergarten habe man sie in der Mal-ecke gefunden, erzählt die Mutter zweier Töchter. Schon immer wollte sie die Kunst zum Beruf machen, hatte aber Sorge, davon allein nicht leben zu können. Auch deshalb entschied sie sich für Lehramt.

In den vergangenen Jahren zeichnete und malte sie für sich, vor allem mit Öl- und Acrylfarben. Bis zu dem Vorfall mit dem Kohlenmonoxid. Seitdem verträgt sie kein Acryl mehr, kann kein weißes Papier anfassen. „Ich dachte, es ist jetzt vorbei mit der Kunst“, sagt die 34-Jährige. Allerdings besuchte sie im Fach Kunst ein Hochschulseminar unter dem Titel „Anders sein“. Ein Zufall, der sie inspirierte. Als zu Hause etwas Nudelwasser überkochte und Muster auf dem Ceranfeld warf, fotografierte Nadine Ajsin die Kochplatte und bearbeitete das Bild mit Filtern am Smartphone. Sie experimentierte weiter, begann zunächst, mit Lebensmitteln „herumzuspielen“: mit Quark, mit Marmelade. Dann kam ihr die Idee, mit Lebensmittel- statt mit Acrylfarbe zu arbeiten.

Ihre Kunstwerke entstehen auf Keramikplatten oder Tellern, sie malt mit Pinseln, mit Besteck, „was eben gerade so neben mir liegt“. Auch mit den Händen. Da Lebensmittelfarbe vergänglich ist, zerstört sie die Bilder, wenn sie abfotografiert sind. „Ich ändere am Computer maximal noch etwas Schärfe oder Helligkeit“, erklärt die Künstlerin. Aus der Digitalfotografie entsteht ein großformatiger Echtfarbabzug in Ultra-HD.

„Bei Ausstellungen fragen die Leute oft nach, ob die Werke am Computer entstanden sind“, sagt Nadine Ajsin. „Sie sehen gar nicht, dass es gemalt, dass es wirklich handgemacht ist.“ Ihre Bilder handeln auf abstrakte Weise von der Natur, vom Meer, vom Universum. „Von Dingen, die Freiheit und Unendlichkeit bedeuten.“ Auch mit ihrer Krankheit beschäftigt sie sich in ihrer Arbeit.

Begeisterte Galeristin

In den Bildern sehe jeder etwas anderes, sagt Rusudan Makowski. Gerade ist die Berliner Galeristin von der Kunstmesse in Miami Beach zurückgekehrt, auf der sie auch Bilder Ajsins ausgestellt hat. „Abstrakte Werke sind nicht immer tief genug“, findet die Fachfrau. Aber Nadine Ajsin gelängen „sehr tiefe, eindrucksvolle Farbabspielungen“. Es sei die neue Technik der jungen Frau, „etwas Eigenes“, das sie an den Werken der Mannheimerin begeistere. Im September nahm die Galeristin Nadine Ajsin deswegen unter Vertrag. Besonders in den USA kommen die Werke der neuen Klientin sehr gut an. Für Makowsi ein vielversprechendes Zeichen, denn was dort funktioniere, sei für Europa oft noch „Kunst von morgen“. Demnächst zeigt die Galeristin Ajsins Bilder auch in Basel, in Großbritannien, New York und Asien. Hinfliegen, das ist für die junge Künstlerin wegen ihrer Krankheit unvorstellbar.

Die Geschichte, wie die Mannheimerin zu ihrer Kunst gekommen ist, berührt Rusudan Makowski: „Auch wenn es schade ist, dass die Werke aus Lebensmittelfarbe vernichtet werden müssen: Nadine Ajsin hat eine Lösung, einen Ausweg gefunden.“ Das verdiene Respekt, damit sei sie ein Vorbild auch für andere.

Nadine Ajsin selbst hatte sich im Sommer bei Galerien beworben. Sie sei sehr selbstkritisch, sagt sie. Aber plötzlich habe sie „so ein Bauchgefühl“ gehabt, dass ihre neuen Werke gut sind.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018