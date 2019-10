Wenn Sascha Wagner im Mannheimer Radisson Blu-Hotel betont, seine Organisation wolle lieber kleine, schmackhafte Brötchen backen als große Brote im Ofen zu verbrennen, ist das nur die Hälfte der Wahrheit. Denn auch wenn der Vorsitzende der Berufsköche Mannheim-Ludwigshafen zum 115-jährigen Bestehen vor allem die punktuellen Erfolge zwischen gastronomischer Inspiration und überbetrieblichem Sonderunterricht hervorhebt: Was dieses Netzwerk an Leistungen vollbringt, adeln – nicht nur an diesem Abend – Küchenchefs in der ganzen Region.

Und das beginnt bereits bei der mentalen Einstellung. Denn wo Kochshows zwischen „The Taste“ und der „Küchenschlacht“ längst dafür gesorgt haben, dass sich als gefilmter Star versteht, wer am Herd kundig seine Arbeit vollbringt, sorgen die Berufsköche mit Schulungen und Seminaren, aber auch Wettbewerben und Einzelgesprächen für Bodenständigkeit. „Der Respekt vor dem Produkt steht über allem“, wie Wagner im Gespräch mit dieser Zeitung betont – und zwischen Trends wie der Molekularküche und veganem Fleischersatz in seiner Ansprache vor allem auf Grundwerte setzt, die von überzeitlicher Relevanz sind.

Dass grundlegende Säulen wie saisonales Kochen und Regionalität dabei wieder an Bedeutung gewinnen, betont der Vorsitzende dabei ausdrücklich und nicht ohne Stolz: „Wenn es im Winter keine Erdbeeren, aber dafür das Rind gibt, das ich Wochen zuvor noch auf dem Bauernhof 20 Kilometer entfernt auf der Weide begleitet habe, dann ist das doch eine großartige Entwicklung!“

Handwerkliche Prinzipien

Wer Sascha Wagner so über seine Zunft reden hört, vernimmt dabei Passion und Detailkenntnis gleichermaßen. Den Fachkräftemangel im Gastgewerbe etwa führt der Spitzenkoch ohne Zweifel auf die „klägliche Bezahlung“ zurück, legt sich dafür immer wieder mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und der Deutschen Industrie- und Handelskammer an und scheut sich auch nicht zu sagen: „Kreatives Kochen muss man leben – doch dieses Leben muss man auch bezahlen können.“

Zwischen zeitlich limitierten Hypes wie Superfood und Stevia entsteht so eine ständig gültige Philosophie aus Berufsethos und handwerklichen Prinzipien, die in das gemeinsame Denken einsickert – und einen positiven Wandel längst auf den Weg gebracht hat. Ein Wandel, wie er auch an diesem Abend offen sichtbar zutage tritt. Denn während 40 Gäste das große Jubiläum hoch oben im Restaurant schlemmend genießen, sind es Küchenchef Dirk Burchardt und die Seinen, die das Festmahl an Ofen und Herd kompetent ermöglichen.

In einer Szene, für die hohe personelle Fluktuation zum täglichen Geschäft gehört, versuchen Manager Mirko Mechler und sein Team starke Auszubildende bewusst bei sich zu halten und nur dann für internationale Engagements ziehen zu lassen, wenn man sich erhofft, sie als erfahrene Spitzenkräfte eines Tages wieder im eigenen Haus begrüßen zu dürfen.

So, wie es vielleicht auch dem jungen Talent Sophie Bürger ergehen könnte. Bei der Stadtmeisterschaft, die die Berufsköche im Frühjahr im Badischen Hof in Seckenheim veranstalteten, sprang die junge Köchin im zweiten Lehrjahr spontan für einen erkrankten Bewerber ein, zauberte der Jury ein schmackhaftes Drei-Gänge-Menü auf den Teller und erkochte dem Radisson Blu auf Anhieb neben einem dritten Rang auch den Hygiene-Pokal für die sauberste Küchenleistung.

Es sind solche Leistungen, für die das Hotel im Komplex Q6/Q7 nicht von ungefähr als zweites Haus überhaupt zum „Qualifizierten Betrieb“ ausgezeichnet wird. Der festliche Dank lässt da freilich nicht lange auf sich warten. Denn gerade als gelernter Koch darf man Hoteldirektor Florian Schindler glauben, wenn er dem im „MM“-Gespräch just nach der Auszeichnung sagt: „Qualität und Leidenschaft, in die man investiert, wird man immer schmecken können.“ Ein Satz, wie er auch für die Berufsköche und die Zukunft gelten darf, in die die Vereinigung entschlossen vorausblickt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019